Когда придет бабье лето в Украину: синоптики назвали дату

Украинцам придется еще подождать потепления

В Украине, где на днях сильная буря наделала беды в Сумской области, пока не ожидается тепла. А так называемое бабье лето вероятно наступит уже в октябре. Тогда и можно ожидать более комфортную температуру воздуха и солнечную погоду.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач, надеяться на бабье лето в сентябре не стоит. Первый месяц осени кажется для украинцев достаточно холодным и дождливым. Такое же мнение озвучил народный синоптик Стас Щедрин для ТСН.

Как сообщил Деркач, первые дни октября порадуют погодой, хотя и есть вероятность нескольких дней с небольшими осадками. После этого столбики термометров, по его словам, поползут вверх, что будет означать наступление долгожданного бабьего лета. Волна тепла, добавил народный синоптик, заденет и начало второй декады октября, то есть промежуток после 11 числа.

О том, что бабье лето приходится на второй месяц осени, говорит и Щедрин. Он выделяет период от 1 до 10 числа. Более того, народный синоптик обещает еще один тёплый промежуток, но уже в первые дни ноября. Вместе с потеплением, отмечает Щедрин, снизится количество дождей.

Ранее сообщалось, что уже в конце сентября в некоторых регионах температура будет подниматься до 27 градусов тепла. Теплее всего традиционно будет в южной части Украины.