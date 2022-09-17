Часть украинцев останется без "бабьего лета": какой будет погода в октябре

Дожди будут продолжаться до конца сентября и в начале октября

В Украине до конца месяца стоит ждать еще одного кратковременного похолодания, которое сменится периодом теплой погоды. Местами он придет на пару дней, а местами затянется на всю первую половину октября.

Как говорится в прогнозе Гисметео, наиболее ощутимо потепление будет ощущаться в южных и восточных областях, а вот жителям центральных и западных областей повезет меньше.

Так на западе холодная и дождливая погода будет сохраняться вплоть до конца месяца, а потепление придет лишь в начале октября, но и оно не поднимет столбик термометра выше +20 градусов.

В центральных областях теплеть начнет к концу сентября, но из-за затяжных дождей теплых дней в начале октября будет мало.

Относительно более теплой погода будет на востоке, где в конце сентября и начале октября стоит ждать температур выше +20 градусов.

Однако наиболее повезет с погодой жителям юга, где температура воздуха будет удерживаться в районе +20 градусов всю первую половину октября.

Стоит отметить, что синоптики ожидают резкого падения температуры воздуха к концу октября. Для некоторых областей они ожидают даже первые дневные "минуса".

Как сообщалось ранее, на эту зиму синоптики ожидают относительно мягкую погоду в большинстве украинских областей, а температура воздуха редко будет опускаться ниже -4 градусов и по большей части будет держаться в "плюсовых" значениях.