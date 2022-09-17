Частина українців залишиться без "бабиного літа": якою буде погода у жовтні

Дощі триватимуть до кінця вересня та на початку жовтня

В Україні до кінця місяця варто чекати на ще одне короткочасне похолодання, яке зміниться періодом теплої погоди. Подекуди він прийде на пару днів, а місцями затягнеться на всю першу половину жовтня.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, найбільш помітно потепління відчуватиметься у південних та східних областях, а ось мешканцям центральних та західних областей пощастить менше.

Так, на заході холодна і дощова погода зберігатиметься аж до кінця місяця, а потепління прийде лише на початку жовтня, але й воно не підніме стовпчик термометра вище +20 градусів.

У центральних областях тепліти почне до кінця вересня, але через затяжні дощі теплих днів на початку жовтня буде мало.

Щодо теплішої погода буде на сході, де наприкінці вересня та на початку жовтня варто чекати температур вище +20 градусів.

Однак найбільше пощастить з погодою жителям півдня, де температура повітря утримуватиметься в районі +20 градусів усю першу половину жовтня.

Слід зазначити, що синоптики очікують різкого падіння температури повітря до кінця жовтня. Для деяких областей вони очікують навіть на перші денні "мінуси".

Як повідомлялося раніше, цієї зими на синоптики очікують відносно м’яку погоду в більшості українських областей, а температура повітря рідко опускатиметься нижче -4 градусів і здебільшого триматиметься в "плюсових" значеннях.