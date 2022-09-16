Мокрий сніг та хмарність: яку погоду очікувати українцям взимку
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На щастя, синоптики очікують не надто холодну зиму
Кожного року очікування зими супроводжується думками щодо рахунків за електроенергію, теплого одягу, передчуттям тривалих свят. Цього ж року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну все змінилося. Влада прогнозує дуже тяжку зиму через проблеми з опаленням. Однак, у своїй більшості синоптики прогнозують відносно лагідну погоду на холодиний період року.
Так само вважають і метеорологи Wisemeteo.
Повідомляється, що ця зима буде мало чим відрізнятися від тогорічної. Почнеться більш "зимовий" період приблизно 9 грудня, може випасти сніг, а температура повітря досягне -1 градуса. Надалі температура буде коливатися між -4 до +5 градусів, іноді очікується сонячна погода, але переважну частину кінця грудня слід чекати дощ та мокрий сніг. Напередодні Нового року очікується невеликий сніг, хоча термометри будуть показувати 0 градусів.
У січні температура опуститься не нижче -5 градусів, але синоптики прогнозують і більш теплі дні до +4 градусів. Сніг можна очікувати в середині місяця, а сонце — тільки в першій половині.
Лютий буде теплішим за інші місяці. Вважається, що середня температура буде від 0 до +5 градусів. Тільки на початку місяця вона буде дорівнювати -1 градусу. Снігу майже не буде, але погода буде то хмарною, то сонячною, то дощовою.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух прогнозує дуже теплу зиму, хоча в глобальному масштабі — експерти наголошують, що таких високих показників температури не було тисячі років.