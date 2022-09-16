Мокрий сніг та хмарність: яку погоду очікувати українцям взимку

На щастя, синоптики очікують не надто холодну зиму

Кожного року очікування зими супроводжується думками щодо рахунків за електроенергію, теплого одягу, передчуттям тривалих свят. Цього ж року на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну все змінилося. Влада прогнозує дуже тяжку зиму через проблеми з опаленням. Однак, у своїй більшості синоптики прогнозують відносно лагідну погоду на холодиний період року.

Так само вважають і метеорологи Wisemeteo.

Повідомляється, що ця зима буде мало чим відрізнятися від тогорічної. Почнеться більш "зимовий" період приблизно 9 грудня, може випасти сніг, а температура повітря досягне -1 градуса. Надалі температура буде коливатися між -4 до +5 градусів, іноді очікується сонячна погода, але переважну частину кінця грудня слід чекати дощ та мокрий сніг. Напередодні Нового року очікується невеликий сніг, хоча термометри будуть показувати 0 градусів.

Погода в грудні

У січні температура опуститься не нижче -5 градусів, але синоптики прогнозують і більш теплі дні до +4 градусів. Сніг можна очікувати в середині місяця, а сонце — тільки в першій половині.

Погода в січні

Лютий буде теплішим за інші місяці. Вважається, що середня температура буде від 0 до +5 градусів. Тільки на початку місяця вона буде дорівнювати -1 градусу. Снігу майже не буде, але погода буде то хмарною, то сонячною, то дощовою.

Прогноз у лютому

Як повідомляв "Телеграф" раніше, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух прогнозує дуже теплу зиму, хоча в глобальному масштабі — експерти наголошують, що таких високих показників температури не було тисячі років.