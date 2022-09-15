Чи чекати на сильні морози: метеорологи дали прогноз на зиму

Метеорологи прогнозують лиш незначні й короткотривалі похолодання

На тлі війни в Україні з'являється все більше прогнозів про те, що зима цього року може видатися дуже складною. Влада вже зараз просить українців підготувати житло та себе до різних сценаріїв, а синоптики тим часом заспокоюють, що температурні показники взимку будуть досить теплими.

Як передає OBOZREVATEL, такий прогноз озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух.

"За прогнозами, які є на цей час, очікується, що зима в Україні буде теплою. Усі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими у 2019-20 роках. І всі наступні та попередні зими були також теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період", – зазначила експерт.

При цьому, за словами метеоролога, цілком можливі короткочасні похолодання, пов'язані із затоками арктичного повітря на територію України. Прогнозується, що середньодобова температура повітря в Україні цієї зими коливатиметься від -5 до +5 градусів.

Однак, якщо брати до уваги глобальні метеорологічні прогнози, то вони не є позитивними. Як стверджує експерт, у шостому звіті Міжнародної урядової групи експертів зі зміни клімату йдеться про те, що зараз показники температур досягають безпрецедентних значень — саме таких не було останні тисячі років. Зокрема, у світі спостерігається посуха дуже великих масштабів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що календарна зима з температури у -2…0 градусів, але днів зі снігопадами буде не надто багато, а часом будуть "погодні сюрпризи" у вигляді +8 градусів тепла.