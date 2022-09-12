Від дощів перепочинок буде: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Терпіти опади українцям доведеться щонайменше до кінця тижня

Новий тиждень в Україні відзначиться затяжними дощами та хмарною погодою. Хоча будуть і невеликі перепочинки для мешканців низки областей.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, так само по країні очікується помітне коливання температури повітря, яка буде змінюватися день у день.

Так у вівторок, 13 вересня, особливих опадів не очікується лише у західних областях, проте попри суху погоду, там буде помітно прохолодніше, а стовпчик термометра утримуватиметься в районі +13…+15 градусів, тоді як у південних та східних областях варто чекати +17…+19.

14 вересня дощі прийдуть у західні області, але підуть зі східних, південних та деяких центральних областей. Очікується, що на всій території України цього дня злегка потеплішає.

Продовжить тепліти і в четвер, 15 вересня, коли практично у всіх куточках нашої країни можна буде бачити температурні показники трохи нижче +20 градусів, а на півдні взагалі місцями може прогріти до +25.

У п’ятницю дощі накриють усю Україну, що, втім, не надто позначиться на температурі повітря.

А ось у суботу дощі припиняться на заході та півночі, проте варто чекати, що стовпчики термометра просядуть на кілька градусів.

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