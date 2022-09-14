росія продовжить бити по електростанціям: експерт дав пораду, як українцям пережити зиму

Про деякі речі варто подбати заздалегідь

Через те, що окупанти вже показали, що не гидуватимуть ударами по об’єктах критичної інфраструктури, на кшталт ТЕЦ, в українців не повинно залишатися сумнівів у тому, що взимку їм варто бути готовими до всього.

Так, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону заявив, що головне про що варто заздалегідь подумати, так це про питання евакуації.

"Ризик того, що росія продовжить атаки на енергетичну інфраструктуру і на теплоелектроцентралі та теплоелектростанції, є. Обійти його сьогодні ніяк неможливо", — сказав він.

Харченко рекомендує мешканцям приватних будинків поки що є час налагодити автономне забезпечення теплом та електрикою. У тому числі йдеться про придбання резервного генератора, а також перевірку стану опалювальних мереж.

Для мешканців багатоповерхівок він порекомендував не залишатися в місті, якщо він опиниться без тепла, світла, води та каналізації, оскільки вижити в таких умовах неможливо.

"Якщо ви бачите, що ваш населений пункт, особливо поблизу бойових дій, не буде забезпечений опаленням та електрикою, думайте над резервним варіантом, думайте, куди евакуюватися", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як бюджетно утеплити на зиму вікна і про які нюанси при цьому в жодному разі не можна забувати.