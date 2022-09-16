Мокрый снег и облачность: какую погоду ждать украинцам зимой

К счастью, синоптики ожидают не слишком холодную зиму

Каждый год ожидание зимы сопровождается мыслями насчет счетов за электроэнергию, теплой одежды и предвкушением длительных праздников. В этом году на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину все изменилось. Власти прогнозируют очень тяжелую зиму из-за проблем с отоплением. Однако, в большинстве своем синоптики прогнозируют относительно ласковую погоду на холодный период года.

Так же считают и метеорологи Wisemeteo.

Сообщается, что эта зима будет мало чем отличаться от прошлогодней. Начнется более "зимний" период примерно 9 декабря, может выпасть снег, а температура воздуха достигнет -1 градуса. В последствии температура будет колебаться между -4 до +5 градусами, иногда ожидается солнечная погода, но подавляющую часть конца декабря следует ожидать дождь и мокрый снег. В преддверии Нового года ожидается небольшой снег, хотя термометры будут показывать 0 градусов.

Погода в декабре

В январе температура опустится не ниже –5 градусов, но синоптики прогнозируют и более теплые дни до +4 градусов. Снег можно ожидать в середине месяца, а солнце – только в первой половине.

Погода в январе

Февраль будет теплее других месяцев. Считается, что средняя температура составит от 0 до +5 градусов. Только в начале месяца она будет равна -1 градусу. Снега почти не будет, но погода будет то облачная, то солнечная, то дождливая.

Прогноз в феврале

Как сообщал "Телеграф" ранее, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух прогнозирует очень теплую зиму, хотя в глобальном масштабе эксперты отмечают, что таких высоких показателей температуры не было тысячи лет.