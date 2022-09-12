От дождей передышка будет: какой будет погода в Украине до конца недели

Терпеть осадки украинцам придется по меньшей мере до конца недели

Новая неделя в Украине отметится затяжными дождями и облачной погодой. Хотя будут и небольшие передышки для жителей ряда областей.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, точно также по стране ожидается заметное колебание температуры воздуха, которая будет меняться изо дня в день.

Так во вторник, 13 сентября, особых осадков не ожидается лишь в западных областях, однако несмотря на сухую погоду, там будет заметно прохладней, а столбик термометра будет удерживаться в районе +13…+15 градусов, в то время как в южных и восточных областях стоит ждать +17…+19.

14 сентября дожди придут в западные области, но уйдут с восточных, южных и некоторых центральных областей. Ожидается, что по всей территории Украины в этот день слегка потеплеет.

Продолжит теплеть и в четверг, 15 сентября, когда практически во всех уголках нашей страны можно будет видеть температурные показатели слегка ниже +20 градусов, а на юге и вовсе местами может прогреть до +25.

В пятницу дожди накроют всю Украину, что, впрочем, не особо скажется на температуре воздуха.

А вот в субботу дожди прекратятся на западе и севере, однако стоит ждать, что столбики термометра просядут на пару градусов.

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