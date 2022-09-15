Ждать ли сильных морозов: метеорологи дали прогноз на зиму

Метеорологи прогнозируют лишь незначительные и кратковременные похолодания

На фоне войны в Украине появляется все больше прогнозов о том, что зима в этом году может показаться очень сложной. Власти уже сейчас просят украинцев подготовить жилье и себя к разным сценариям, а синоптики в это время успокаивают, что температурные показатели зимой будут достаточно теплыми.

Как передает OBOZREVATEL, такой прогноз озвучила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух.

"По прогнозам, которые есть в настоящее время, ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были также теплыми. Температура воздуха постоянно повышается и особенно это заметно в зимний период", – отметила эксперт.

При этом, по словам метеоролога, возможны кратковременные похолодания, связанные с заливами арктического воздуха на территорию Украины. Прогнозируется, что среднесуточная температура воздуха в Украине этой зимой будет колебаться от -5 до +5 градусов.

Однако, если учесть глобальные метеорологические прогнозы, то они не так положительны. Как утверждает эксперт, в шестом отчете Международной правительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что сейчас показатели температур достигают беспрецедентных значений — именно таких не было последние тысячи лет. В частности, в мире наблюдается засуха очень больших масштабов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что календарная зима начнется с температуры в -2…0 градусов, но дней со снегопадами будет не слишком много, а порой будут "погодные сюрпризы" в виде +8 градусов тепла.