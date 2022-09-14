россия продолжит бить по электростанциям: эксперт дал совет, как украинцам пережить зиму

О некоторых вещах стоит позаботиться заранее

Из-за того, что оккупанты уже показали, что не станут брезговать ударами по объектам критической инфраструктуры, вроде ТЭЦ, у украинцев не должно оставаться сомнений в том, что зимой им стоит быть готовыми ко всему.

Так директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона заявил, что главное о чем стоит заранее подумать, так это о вопросе эвакуации.

"Риск того, что россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру и на теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, есть. Обойти его сегодня никак невозможно", — сказал он.

Харченко рекомендует жителям частных домов пока есть время наладить автономное обеспечение теплом и электричеством. В том числе речь идет о приобретении резервного генератора, а также проверке состояния отопительных сетей.

Для жителей многоэтажек он порекомендовал не оставаться в городе, если он окажется без тепла, света, воды и канализации, так как выжить в таких условиях невозможно.

"Если вы видите, что ваш населенный пункт, особенно вблизи боевых действий, не будет обеспечен отоплением и электричеством, думайте над резервным вариантом, думайте, куда эвакуироваться", — сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как бюджетно утеплить на зиму окна и о каких нюансах при этом ни в коем случае нельзя забывать.