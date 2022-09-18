Погодный "апокалипсис" на Сумщине: из-за бури погибли и пострадали жители, а тысячи людей остались без света (фото)
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Буря срывала крыши домов и стала причиной гибели одного человека
В Сумской области, которая регулярно страдает от обстрелов россиян, новая напасть. На этот раз проблем местным жителям добавила погода.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в городе Бурынь из-за бури около 20 частных домов остались без крыш, а у нескольких обрушились стены.
Он также отметил, что в одну из подстанций попала молния из-за чего четыре линии были обесточены, а без света остались около 10 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.
К сожалению не обошлось и без трагедии, так сообщается о том, что один человек погиб из-за того, что на него упала стена. Кроме того, еще восемь человек получили травмы, среди них двухмесячный ребенок.
На месте работают спасатели и аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии обещают в ближайшие часы.
Как сообщила "Укрзализныця", непогодой также была повреждена инфраструктура на участке железной дороги Конотоп — Ворожба, из-за чего задерживаются поезда:
- №780 Киев — Сумы;
- №6305 Ворожба — Конотоп;
Также возможны задержки поездов:
- №805 Харьков — Конотоп;
- №6306 Бахмач — Ворожба.
Как сообщалось ранее, из-за приближения активного южного циклона "Reili" во многих областях Украины было объявлено повышенный уровень опасности.