Погодный "апокалипсис" на Сумщине: из-за бури погибли и пострадали жители, а тысячи людей остались без света (фото)

Буря срывала крыши домов и стала причиной гибели одного человека

В Сумской области, которая регулярно страдает от обстрелов россиян, новая напасть. На этот раз проблем местным жителям добавила погода.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в городе Бурынь из-за бури около 20 частных домов остались без крыш, а у нескольких обрушились стены.

Он также отметил, что в одну из подстанций попала молния из-за чего четыре линии были обесточены, а без света остались около 10 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

К сожалению не обошлось и без трагедии, так сообщается о том, что один человек погиб из-за того, что на него упала стена. Кроме того, еще восемь человек получили травмы, среди них двухмесячный ребенок.

На месте работают спасатели и аварийные бригады, восстановить подачу электроэнергии обещают в ближайшие часы.

Как сообщила "Укрзализныця", непогодой также была повреждена инфраструктура на участке железной дороги Конотоп — Ворожба, из-за чего задерживаются поезда:

№780 Киев — Сумы;

№6305 Ворожба — Конотоп;

Также возможны задержки поездов:

№805 Харьков — Конотоп;

№6306 Бахмач — Ворожба.

Как сообщалось ранее, из-за приближения активного южного циклона "Reili" во многих областях Украины было объявлено повышенный уровень опасности.