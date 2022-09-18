На Украину надвигается циклон из Европы: жителям каких областей угрожает ненастье

В некоторых областях объявили первый и второй уровень опасности

В соответствии с прогнозами синоптиков, украинцев в воскресенье, 18 сентября, ждет ненастный выходной день.

"Активный циклон из Европы испортит погоду в большинстве областей Украины", — пишет метеоролог Игорь Кибальчич..

Погодные условия, по его словам, будут определяться атмосферными фронтами активного южного циклона "Reili".

"На фоне стремительного падения атмосферного давления, 18 сентября в большинстве областей Украины усилится ветер; на Левобережье прогремят грозы, местами не исключено выпадение града. Температура воздуха также будет претерпевать значительных колебаний, поскольку циклон термически неоднороден и в его передней части будет происходить вынос тёплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения, а в тыловую часть начнёт поступать холодный воздух со Скандинавии", — утверждает синоптик.

Коллегу поддерживает народный синоптик Стас Щедрин.

"В первой половине дня в Карпатах пройдет сильный дождь с переходом в сильный мокрый снег с порывистым ветром", — пишет он в Facebook.

Погода ухудшается

Ухудшение погоды привело к тому, что сегодня, 18 сентября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Украине в воскресенье, 18 сентября

"18 сентября осложнение погодных условий: в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, днем усиление ветра до 15-20 м/с; ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях значительные дожди", — сказано в предупреждении синоптиков.

Как отмечается, из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Уровень опасности - желтый в большинстве областей

Также, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а на высокогорье возможно образование снежного покрова. В связи с этим II уровень опасности, оранжевый, объявили в таких областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

Не обойдет непогода сегодня и Киевскую область: днем здесь ожидается сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 12-17°, в Киеве ночью около 10°, днем 15-17°.

Уровень опасности в столичном регионе – желтый.

Предупреждение для жителей столичного региона

В дальнейшем дожди не оставят Киев и область до следующей среды, 28 сентября, после чего намечает улучшение погодных условий.

Погода в столице на 2 недели

Такая же погода будет наблюдаться и на Западе страны, но температуры в регионе будут чуть ниже.

Погода на Западе на 2 недели

В центральных областях будет теплее, но дожди также не оставят регион до конца месяца.

Погода в Центре на 2 недели

Даже в южных областях будет дождливо до последних дней месяца. Но то, что солнце выглянет практически во всех регионах, вселяет надежду на то, что в октябре таки наступит долгожданное "бабье лето".

Погода на Юге на 2 недели

Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач действительно обещает его уже в первую декаду октября.