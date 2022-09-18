Погодний "апокаліпсис" на Сумщині: через бурю загинули та постраждали жителі, а тисячі людей залишилися без світла (фото)

Буря зривала дахи будинків і стала причиною загибелі однієї людини

У Сумській області, яка регулярно страждає від обстрілів росіян, нова напасть. На цей раз проблем місцевим жителям додала погода.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, у місті Буринь через бурю близько 20 приватних будинків залишилися без дахів, а в кількох обрушилися стіни.

Він також зазначив, що в одну з підстанцій потрапила блискавка, через що чотири лінії були знеструмлені, а без світла залишилося близько 10 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

На жаль, не обійшлося і без трагедії, так повідомляється про те, що одна людина загинула через те, що на неї впала стіна. Крім того, ще вісім осіб отримали травми, серед них двомісячна дитина.

На місці працюють рятувальники та аварійні бригади, відновити подачу електроенергії обіцяють найближчим часом.

Як повідомила "Укрзалізниця", негодою також було пошкоджено інфраструктуру на ділянці залізниці Конотоп — Ворожба, через що затримуються потяги:

№780 Київ — Суми;

№6305 Ворожба — Конотоп;

Також можливі затримки поїздів:

№805 Харків — Конотоп;

№6306 Бахмач — Ворожба.

Як повідомлялося раніше, через наближення активного південного циклону "Reili" у багатьох областях України було оголошено підвищений рівень небезпеки.