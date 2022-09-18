На Україну насувається циклон із Європи: жителям яких областей загрожує негода

У деяких областях оголосили перший та другий рівень небезпеки

Відповідно до прогнозів синоптиків, на українців у неділю, 18 вересня, чекає негожний вихідний день.

"Активний циклон з Європи зіпсує погоду в більшості областей України ", — пише метеоролог Ігор Кібальчич.

Погодні умови, за його словами, визначатимуть атмосферні фронти активного південного циклону "Reili".

"На тлі стрімкого падіння атмосферного тиску, 18 вересня в більшості областей України посилиться вітер; на Лівобережжі прогримлять грози, місцями не виключено випадання граду. Температура повітря також зазнаватиме значних коливань, оскільки циклон термічно неоднорідний і в його передній частині буде вологе повітря середземноморського походження, а в тилову частину почне надходити холодне повітря зі Скандинавії", - стверджує синоптик.

Колегу підтримує народний синоптик Стас Щедрін.

"У першій половині дня в Карпатах пройде сильний дощ із переходом у сильний мокрий сніг із поривчастим вітром ", — пише він у Facebook.

Погода погіршується

Погіршення погоди привело до того, що сьогодні, 18 вересня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Україні в неділю, 18 вересня

"18 вересня ускладнення погодних умов: у більшості областей України очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі", — сказано у попередженні синоптиків. .

Як зазначається, через погіршення погоди оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Рівень небезпеки – жовтий у більшості областей

Також, за даними Укргідрометцентру, в Карпатах очікується сильний дощ із мокрим снігом, а на високогір’ї можливе утворення снігового покриву. У зв’язку з цим II рівень небезпеки, помаранчевий, оголосили у таких областях:

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Не омине негода сьогодні і Київську область: вдень тут очікується сильний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°, у Києві вночі близько 10°, вдень 15-17°.

Рівень небезпеки у столичному регіоні – жовтий.

Попередження для мешканців столичного регіону

Надалі дощі не залишать Київ та область до наступного середи, 28 вересня, після чого погодні умови поліпшаться.

Погода у столиці на 2 тижні

Така сама погода спостерігатиметься і на Заході країни, але температури в регіоні будуть трохи нижчими.

Погода на Заході на 2 тижні

У центральних областях буде тепліше, але дощі також не залишать регіон до кінця місяця.

Погода в Центрі на 2 тижні

Навіть у південних областях дощитиме до останніх днів вересня. Але те, що сонце вигляне практично у всіх регіонах, вселяє надію на те, що в жовтні настане довгоочікуване "бабине літо".

Погода на Півдні на 2 тижні

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач справді обіцяє його вже у першу декаду жовтня.