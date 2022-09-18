На Україну насувається циклон із Європи: жителям яких областей загрожує негода
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У деяких областях оголосили перший та другий рівень небезпеки
Відповідно до прогнозів синоптиків, на українців у неділю, 18 вересня, чекає негожний вихідний день.
"Активний циклон з Європи зіпсує погоду в більшості областей України ", — пише метеоролог Ігор Кібальчич.
Погодні умови, за його словами, визначатимуть атмосферні фронти активного південного циклону "Reili".
"На тлі стрімкого падіння атмосферного тиску, 18 вересня в більшості областей України посилиться вітер; на Лівобережжі прогримлять грози, місцями не виключено випадання граду. Температура повітря також зазнаватиме значних коливань, оскільки циклон термічно неоднорідний і в його передній частині буде вологе повітря середземноморського походження, а в тилову частину почне надходити холодне повітря зі Скандинавії", - стверджує синоптик.
Колегу підтримує народний синоптик Стас Щедрін.
"У першій половині дня в Карпатах пройде сильний дощ із переходом у сильний мокрий сніг із поривчастим вітром ", — пише він у Facebook.
Погіршення погоди привело до того, що сьогодні, 18 вересня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
"18 вересня ускладнення погодних умов: у більшості областей України очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі", — сказано у попередженні синоптиків. .
Як зазначається, через погіршення погоди оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Також, за даними Укргідрометцентру, в Карпатах очікується сильний дощ із мокрим снігом, а на високогір’ї можливе утворення снігового покриву. У зв’язку з цим II рівень небезпеки, помаранчевий, оголосили у таких областях:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Не омине негода сьогодні і Київську область: вдень тут очікується сильний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°, у Києві вночі близько 10°, вдень 15-17°.
Рівень небезпеки у столичному регіоні – жовтий.
Надалі дощі не залишать Київ та область до наступного середи, 28 вересня, після чого погодні умови поліпшаться.
Така сама погода спостерігатиметься і на Заході країни, але температури в регіоні будуть трохи нижчими.
У центральних областях буде тепліше, але дощі також не залишать регіон до кінця місяця.
Навіть у південних областях дощитиме до останніх днів вересня. Але те, що сонце вигляне практично у всіх регіонах, вселяє надію на те, що в жовтні настане довгоочікуване "бабине літо".
Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач справді обіцяє його вже у першу декаду жовтня.