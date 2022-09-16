Сильні зливи, грози, шквали та мокрий сніг: народний синоптик здивував прогнозом на найближчі дні
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В Україні очікується дуже нестійка погода
Незважаючи на те, що в Україну, згідно з прогнозом Наталії Діденко, повертається тепло, не всі її колеги поділяють такий оптимізм.
Так, народний синоптик Стас Щедрін вважає, що на країну насувається потужний і навіть сніговий циклон, який зумовить нестабільну погоду та випадання першого снігу.
Про це Щедрін розповів у своєму Facebook.
"Найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди, 15-18 вересня в країні, за винятком північних областей, очікується потепління до +17+24 і зливи, 17-20 числа в південних і центральних обл. можливі сильні зливи, потужні грози та шквали., а ось у Карпатах навпаки пройдуть дощі і навіть сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер. сонце, то дощ чи навіть сніг буде багато, — пише він.
Прогноз Щедріна частково підтверджують у Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом фахівців, сьогодні, 16 вересня, очікуються невеликі дощі, вночі у Карпатах та Прикарпатті, вдень у східних областях помірні, подекуди значні. Водночас у більшості південних областей та Криму без істотних опадів.
У північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 15-20°, у центральних та східних областях до 24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.
У Києві та столичній області 16 вересня буде хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 15-20°. у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.
У суботу сонячна погода зберігатиметься на заході та сході, а центр та північ заллють дощі. При цьому найтеплішими виявляться східні та південні області, де вдень температурний стовпчик злетить до +26...+28 градусів при "звичайних" нічних температурах +11...+16 градусів. У той же час на Заході та Півночі температура буде не такою комфортною: від +7…+9 градусів уночі до +16…+18 градусів вдень.
У неділю, 18 вересня, температурні перепади між різними частинами країни збережуться, але всюди литимуть дощі.
Понеділок принесе на Схід та Південь сонячну погоду, але на показники температури повітря це значно не вплине.
Повітря почне прогріватись лише у вівторок, 20 вересня, але не в дуже значній мірі.
Надалі температура повітря триматиметься у вказаному діапазоні, а на наступних вихідних температура почне знижуватися. При цьому найхолодніше буде, як не дивно, у Києві та столичному регіоні.
Але все ж таки природа встигне порадувати і киян, і жителів інших областей: згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перша декада жовтня буде теплою, з невеликими опадами.