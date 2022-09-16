Сильні зливи, грози, шквали та мокрий сніг: народний синоптик здивував прогнозом на найближчі дні

В Україні очікується дуже нестійка погода

Незважаючи на те, що в Україну, згідно з прогнозом Наталії Діденко, повертається тепло, не всі її колеги поділяють такий оптимізм.

Так, народний синоптик Стас Щедрін вважає, що на країну насувається потужний і навіть сніговий циклон, який зумовить нестабільну погоду та випадання першого снігу.

Про це Щедрін розповів у своєму Facebook.

"Найближчим часом у більшості областей очікується нестійкий характер погоди, 15-18 вересня в країні, за винятком північних областей, очікується потепління до +17+24 і зливи, 17-20 числа в південних і центральних обл. можливі сильні зливи, потужні грози та шквали., а ось у Карпатах навпаки пройдуть дощі і навіть сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер. сонце, то дощ чи навіть сніг буде багато, — пише він.

Карта Стаса Щедріна

Прогноз Щедріна частково підтверджують у Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом фахівців, сьогодні, 16 вересня, очікуються невеликі дощі, вночі у Карпатах та Прикарпатті, вдень у східних областях помірні, подекуди значні. Водночас у більшості південних областей та Криму без істотних опадів.

У північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 15-20°, у центральних та східних областях до 24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Погода в Україні 16 вересня

У Києві та столичній області 16 вересня буде хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 15-20°. у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.

Погода у столичному регіоні 16 вересня

У суботу сонячна погода зберігатиметься на заході та сході, а центр та північ заллють дощі. При цьому найтеплішими виявляться східні та південні області, де вдень температурний стовпчик злетить до +26...+28 градусів при "звичайних" нічних температурах +11...+16 градусів. У той же час на Заході та Півночі температура буде не такою комфортною: від +7…+9 градусів уночі до +16…+18 градусів вдень.

Погода в Україні 17 вересня

У неділю, 18 вересня, температурні перепади між різними частинами країни збережуться, але всюди литимуть дощі.

Погода в Україні 18 вересня

Понеділок принесе на Схід та Південь сонячну погоду, але на показники температури повітря це значно не вплине.

Погода в Україні 19 вересня

Повітря почне прогріватись лише у вівторок, 20 вересня, але не в дуже значній мірі.

Погода в Україні у вівторок, 20 вересня

Надалі температура повітря триматиметься у вказаному діапазоні, а на наступних вихідних температура почне знижуватися. При цьому найхолодніше буде, як не дивно, у Києві та столичному регіоні.

Прогноз погоди у Києві на 10 днів.

Прогноз погоди у Львові на 10 днів.

Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів.

Прогноз погоди у Одесі на 10 днів.

Але все ж таки природа встигне порадувати і киян, і жителів інших областей: згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перша декада жовтня буде теплою, з невеликими опадами.