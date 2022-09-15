Чи повернеться в Україну тепло та коли чекати закінчення дощів: прогноз синоптика

Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли українцям чекати на повернення тепла

У кінці вересня в Україну знову повернеться літній лад. Синоптики прогнозують температуру до 30 градусів тепла та паузу сезону опадів.

За словами метеорологині Наталки Діденко, поступове підвищення температури повітря почнеться вже з середини вересня. До цього на погодні умови впливав циклон Пеггі, що спричинив дощі в більшій частині України. Вже зараз західні та північні області починають звільнятися від наявності опадів та важкої вологої хмарності. Хоч і досі ми можемо спостерігати періодичні зливи.

"Спека прийде у більшу частину України. На півдні очікується справжнє літо. Протягом дня дуже тепла погода буде й у східних областях. На Луганщині, Донеччині та Запоріжжі очікується +25+29 градусів тепла. А на Херсонщині та в Криму передбачається подекуди +30 градусів", — повідомила Діденко у своєму telegram-каналі.

Не омине тепло й Одещину, Чернівецьку область та частину Вінничини. Ймовірно температура становитиме до 24+ градусів тепла. Додаються можливі пориви вітру.

Свіжіше повітря очікується на піденному сході. А саме на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, тут буде близько +15+19 градусів.

У західних областях прогнозується +15…+20 °С, а на Закарпатті до +22 °С. Крім того, населеним пунктам на заході України не уникнути підвищеної кількості опадів.

В той же час потепління підтверджуються кліматичною картою на сайті Meteoprog.ua

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У Києві з 16-го вересня також буде тепліше, хоч місцями спостерігатиметься хмарність. Загалом стовпчики термометрів протягом дня сягатимуть до +18 градусів. Дощ буде можливим, втім невеликим.

Загалом у ці вихідні українці знову очікуються з вологою погодою. Лише в східних областях опади будуть малоймовірні. Терпіти дощі нам доведеться щонайменше до понеділка. Раніше "Телеграф" наочно показав якою буде погода до кінця цього тижня, використовуючи метеорологічні карти.