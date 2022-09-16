Сильные ливни, мощные грозы, шквалы и мокрый снег: народный синоптик изумил прогнозом на ближайшие дни

В Украине ожидается очень неустойчивая погода

Несмотря на то, что в Украину, согласно прогнозу Натальи Диденко, возвращается тепло, не все ее коллеги разделяют подобный оптимизм.

Так, народный синоптик Стас Щедрин полагает, что на страну надвигается мощный и даже снежный циклон, который обусловит нестабильную погоду и выпадение первого снега.

Об этом Щедрин рассказал в своем Facebook.

"В ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды, 15-18 сентября в стране за исключением северных областей ожидается потепление до +17+24 и ливни, 17- 20 числа в южных и центральных обл. возможны сильные ливни, мощные грозы и шквалы, а вот в Карпатах наоборот пройдут дожди и даже сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер. В общем, такая неустойчивая погода будет преобладать до конца текущего месяца и подобных контрастов, то есть "то очень холодно то слишком тепло", "то солнце, то дождь или даже снег" будет много, — пишет он.

Карта Стаса Щедрина

Прогноз Щедрина частично подтверждают в Укргидрометцентре.

Согласно прогозу специалистов, сегодня, 16 сентября, ожидаются небольшие дожди, ночью в Карпатах и Прикарпатье, днем в восточных областях умеренные, местами значительные. В то же время в большинстве южных областей и Крыму без существенных осадков.

В северной части ночью и утром местами туман. Ветер западный➡, юго-западный↗, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 15-20°, в центральных и восточных областях до 24°; в южной части ночью 15-20 °, днем 25-30 °.

Погода в Украине 16 сентября

В Киеве и столичной области 16 сентября будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный↗️ 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 15-20°. в Киеве ночью 12-14 °, днем 18-20 °.

Погода в столичном регионе 16 сентября

В субботу солнечная погода сохраняться на западе и востоке, а центр и север зальют дожди. При этом самыми теплыми окажутся восточные и южные области, где днем температурный столбик взлетит до +26…+28 градусов при "обычных" ночных температурах +11…+16 градусов. В то же время на Западе и Севере температура будет не такой комфортной: от +7…+9 градусов ночью до +16…+18 градусов днем.

Погода в Украине 17 сентября

В воскресенье, 18 сентября, температурные перепады между различными частями страны сохранятся, но везде будут лить дожди.

Погода в Украине 18 сентября

Понедельник принесет на Восток и Юге солнечную погоду, но на показатели температуры воздуха это значительно не повлияет.

Погода в Украине 19 сентября

Воздух начнет прогреваться только во вторник, 20 сентября, но весьма незначительно.

Погода в Украине во вторник, 20 сентября

В дальнейшем температура воздуха будет держаться в указанном диапазоне, а со следующих выходных начнет снижаться. При этом холоднее всего будет, как ни удивительно, в Киеве и столичном регионе.

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Но все же природа успеет порадовать и киевлян, и жителей других областей: согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, первая декада октября будет теплой, с небольшими осадками.