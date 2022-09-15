Вернется ли в Украину тепло и когда ждать окончания дождей: прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда украинцам ждать возвращения тепла

В конце сентября в Украину снова вернется летняя погода. Синоптики прогнозируют температуру до 30 тепла и паузу сезона осадков.

По словам метеорола Наталки Диденко, постепенное повышение температуры воздуха начнется уже с середины сентября. До этого на погодные условия влиял циклон Пегги, повлекший дожди в большей части Украины. Уже сейчас западные и северные области начинают освобождаться от осадков и тяжелой влажной облачности. Хотя до сих пор мы можем наблюдать периодические ливни.

"Жара придет в большую часть Украины. На юге ожидается настоящее лето. В течение дня теплая погода будет и в восточных областях. В Луганской, Донбассе и Запорожье ожидается +25+29 градусов тепла. А в Херсонской и Крыму предполагается кое-где +30 градусов", — сообщила Диденко в своем telegram-канале.

Не обойдет тепло и Одесщину, Черновицкую область и часть Винницкой области. Вероятно, температура будет составлять до 24+ градусов тепла. Добавляются возможные порывы ветра.

Свежий воздух ожидается на юго-востоке. А именно на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине здесь будет около +15+19 градусов.

В западных областях прогнозируется +15…+20 °С, а в Закарпатье до +22 °С. Кроме того, населенным пунктам на западе Украины не избежать повышенного количества осадков.

В то же время потепление подтверждается климатической картой на сайте Meteoprog.ua

Температурный прогноз на 18 сентября 2022

В Киеве с 16 сентября тоже будет теплее, хотя местами будет наблюдаться облачность. В целом столбики термометров в течение дня будут достигать +18 градусов. Дождь будет возможным, впрочем, небольшим.

В эти выходные украинцев снова ждет влажная погода. Лишь в восточных областях осадки будут маловероятны. Терпеть дожди нам придется как минимум до понедельника. Ранее "Телеграф" наглядно показал, какой будет погода до конца этой недели, используя метеорологические карты.