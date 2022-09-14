Октябрь подготовил украинцам неприятный "сюрприз": когда ждать падения температуры

"Бабьим летом" украинцы все же успеют насладиться

Второй месяц осени принесет украинцам такое ожидаемое "бабье лето", однако в октябре не обойдется и без неожиданных погодных "сюрпризов". В частности, ожидается резкое падение температуры в ночное время и первые заморозки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил народный синоптик Владимир Деркач. Он отметил, что похолодание накроет отдельные регионы во вторую декаду октября, а вот первая будет теплой, с небольшими осадками.

По прогнозу синоптика, последнее осеннее тепло придет на Украину в первый десятидневный отрезок октября. Радость "бабьего лета" омрачат лишь небольшие осадки в середине декады, но будет дождь всего 1-2 дня, а затем снова будет тепло вплоть до 14-го числа. После этой даты в регионы понемногу начнет заходить холодный воздух, вернутся небольшие осадки, но ожидается сильное понижение температуры в сторону 0 градусов. Третья декада уже не будет такой теплой, но 2-3 солнечных дня в течение этого времени синоптик прогнозирует. Сильных заморозков в октябре ожидать не стоит, а небольшие заморозки на почве возможны.

По данным погодного сайта meteoprog.ua в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе средние температурные показатели будут достаточно комфортными для октября, а дней без осадков будет больше, чем дней, когда будут идти дожди.

Как сообщал "Телеграф" ранее, народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре.