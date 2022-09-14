Жовтень підготував українцям неприємний "сюрприз": коли очікувати падіння температури

"Бабиним літом" українці все ж встигнуть насолодитися

Другий місяць осені принесе українцям таке очікуване "бабине літо", однак у жовтні не обійдеться й без несподіваних погодних "сюрпризів". Зокрема, різкого падіння температури у нічний час та перших приморозків.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив народний синоптик Володимир Деркач. Він зазначив, що похолодання накриє окремі регіони у другу декаду жовтня, а от перша буде теплою, з невеликими опадами.

За прогнозом синоптика, останнє осіннє тепло прийде в Україну у перший десятиденний відрізок жовтня. Радість "бабиного літа" затьмарять лише невеликі опади всередині декади, але дощитиме всього 1-2 дні, а потім знову буде тепло аж до 14-го числа. Після цієї дати в регіони потрохи почне заходити холодне повітря, повернуться незначні опади, але очікується сильне зниження температури в бік 0 градусів. Третя декада вже не буде такою теплою, але 2-3 сонячних дні протягом цього часу синоптик все ж прогнозує. Сильних заморозків у жовтні очікувати не варто, але невеликі приморозки на ґрунті ймовірні.

За даними погодного сайту meteoprog.ua у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі середні температурні показники будуть досить комфортними як для жовтня, а днів без опадів буде більше, ніж днів, коли будуть йти дощі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні у листопаді.