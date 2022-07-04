Понад 230 мін та снарядів: росіяни обстріляли Сумщину, є руйнування та постраждалі (фото, відео)

Росіяни б’ють по Сумщині з великокаліберної артилерії, у тому числі з використанням фосфорних і флешетних снарядів

Російські окупаційні війська не тільки обстрілюють великі міста України в районі лінії фронту, але продовжують артилерійські удари з території рф по прикордонних районах Сумської області.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, за його даними, протягом дня неділі, 3 липня, росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по п’яти громадам області: Зноб-Новгородській, Новослобідській, Великописарівській, Білопільській, Хотінській.

Зокрема:

З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно з САУ, з використанням фосфорних і флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Усього 120 пострілів (приходів). Згорів один автомобіль.

О 09.45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів.

Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

Будинок, що горить після російського обстрілу

З пів на першу у напрямку м. Білопілля з території рф було 10 приходів із САУ, після цього — ще вогонь із міномету.

У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години — ще 20 мін.

Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини — накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали — це пацієнти закладу, які наразі в лікарні.

Наслідки російського обстрілу населеного пункту

Як повідомлялося, німецькі журналісти вважають, що бомбардування житлових кварталів Києва та інших українських міст можуть стати новою російською тактикою ведення війни з Україною.