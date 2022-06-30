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Черговий приліт до Слов’янська: росіяни вдарили касетними снарядами, постраждала церква (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Від ударів постраждала місцева церква Новина оновлена 30 червня 2022, 14:46
Від ударів постраждала місцева церква

Російські війська знову обстріляли Слов’янськ.

У четвер, 30 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ Донецької області.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", росіяни застосували касетні боєприпаси. Ушкодження отримав автомобіль. Машину посікло осколками, вибиті шибки, поруч на асфальті кров. Найімовірніше, що є постраждалі.

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Також удари припали на місцеву церкву. Уламки пробили вагонку на будівлі, пошкодили купол церкви.

Обстріл Слов'янська 30.06.2022
Снаряди пошкодили автомобіль
Обстріл Слов'янська 30.06.2022
Обстріл Слов'янська 30.06.2022
За попередньою інформацією, є загиблий та поранені
Обстріл Слов'янська 30.06.2022
Залишки ворожих снарядів
Обстріл Слов'янська 30.06.2022
Обстріл Слов'янська 30.06.2022
Хрест на церкві дивом уцілів

Отець Анатолій, який служить у церкві, розповів, що під час прильоту він був усередині та пив чай, після вибуху впав під стіл.

За словами чоловіка, у місті є загиблі та поранені.

"Тут постраждалих немає, а там, кажуть, один убитий і одна жінка поранена", — розповів Отець Анатолій.

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, 27 червня війська росії вдарили по житлових кварталах Слов’янська. Внаслідок ворожої атаки загинули люди, також є поранені. Крім того, снаряд потрапив до місцевого підприємства, внаслідок чого сталася велика пожежа.

Але незважаючи на те, що Слов’янськ постійно обстрілюють, у місті залишається близько 23-24 тисяч осіб, серед яких 4 тисячі – діти. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися, доки є можливість.

Про те, як живе прифронтове місто дивіться у нашому репортажі.

Теги:
#Росія #Донбас #Слов'янськ