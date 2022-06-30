Черговий приліт до Слов’янська: росіяни вдарили касетними снарядами, постраждала церква (фото, відео)
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Російські війська знову обстріляли Слов’янськ.
У четвер, 30 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Слов’янськ Донецької області.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", росіяни застосували касетні боєприпаси. Ушкодження отримав автомобіль. Машину посікло осколками, вибиті шибки, поруч на асфальті кров. Найімовірніше, що є постраждалі.
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Також удари припали на місцеву церкву. Уламки пробили вагонку на будівлі, пошкодили купол церкви.
Отець Анатолій, який служить у церкві, розповів, що під час прильоту він був усередині та пив чай, після вибуху впав під стіл.
За словами чоловіка, у місті є загиблі та поранені.
"Тут постраждалих немає, а там, кажуть, один убитий і одна жінка поранена", — розповів Отець Анатолій.
Фото та відео: Ян Доброносов
Зазначимо, 27 червня війська росії вдарили по житлових кварталах Слов’янська. Внаслідок ворожої атаки загинули люди, також є поранені. Крім того, снаряд потрапив до місцевого підприємства, внаслідок чого сталася велика пожежа.
Але незважаючи на те, що Слов’янськ постійно обстрілюють, у місті залишається близько 23-24 тисяч осіб, серед яких 4 тисячі – діти. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися, доки є можливість.
Про те, як живе прифронтове місто дивіться у нашому репортажі.