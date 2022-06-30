Очередной прилет в Славянск: россияне ударили кассетными снарядами, пострадала церковь (фото, видео)

Российские войска снова обстреляли Славянск.

В четверг, 30 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждения получил автомобиль. Машину посекло осколками, выбиты стекла, рядом на асфальте кровь. Вероятнее всего, что есть пострадавшие.

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Также удары пришлись на местную церковь. Осколки пробили вагонку на здании, повредили купол церкви.

Снаряды повредили автомобиль

По предварительной информации, есть погибший и раненые

Остатки вражеских снарядов

Крест на церкви чудом уцелел

Отец Анатолий, который служит в церкви, рассказал, что во время прилета он был внутри и пил чай, после взрыва упал под стол.

По словам мужчины, в городе есть погибшие и раненые.

"Здесь пострадавших нет, а там, говорят, один убитый, а одна женщина раненая", — рассказал Отец Анатолий.

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, 27 июня войска рф ударили по жилым кварталам Славянска. В результате вражеской атаки погибли люди, также есть раненые. Кроме того, снаряд попал в местное предприятие, в результате чего произошел крупный пожар.

Но не смотря на то, что Славянск постоянно обстреливают, в городе остается около 23-24 тысяч человек, среди которых 4 тысячи – дети. Местные власти призывают жителей эвакуироваться, пока есть возможность.

О том, как живет прифронтовой город смотрите в нашем репортаже.