Славянск под огнем, но там остаются тысячи детей: репортаж из прифронтового города (фото, видео)

Войска рф ударили по Славянску кассетными боеприпасами, есть погибшие.

С начала полномасштабного российского вторжения оккупанты беспощадно обстреливают населенные пункты Донбасса. В частности, под постоянным вражеским огнем находиться Славянск Донецкой области.

27 июня войска рф ударили по жилым кварталам Славянска. В результате вражеской атаки погибли люди, также есть раненые.

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Позже стало известно, что противник применил кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и один инфраструктурный объект. Несколько микрорайонов города остаются без энергоснабжения и водоснабжения.

Россияне обстреляли жилые дома Славянска

От ракетного удара пострадали дома

В некоторых районах нет водоснабжения

Воронка от вражеского снаряда

К сожалению, жертв избежать не удалось

Обстрел Славянска 28 июня

Люди продолжают жить в обстрелянных домах

Глава Славянской городской ВГА Вадим Лях в интервью "Телеграфу" рассказал, что в городе остается около 23-24 тысяч человек, среди которых 4 тысячи – дети.

Он прогнозирует, что ситуация в городе будет ухудшаться, поскольку враг активно обстреливает города и пытается вызвать как можно больше разрушений. Также Лях призывает жителей эвакуироваться, пока это возможно.

А утром 28 июня под удар попало местное предприятие. В результате обстрела произошел пожар, здание выгорело.

Под обстрел попал завод

Здание загорелось

При обстреле предприятия обошлось без пострадавших

На месте работают полиция и спасатели

Пожар удалось потушить

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что согласно картам боевых действий, россияне регулярно совершают обстрелы на Лиманском направлении. Оккупанты делают это для того, чтобы разрушить оборонные позиции Вооруженных Сил Украины и выйти на Славянск и Краматорск.