Бабье лето, а затем первые морозы: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине

По словам Деркача, большая половина осени порадует украинцев достаточно комфортной погодой

Начало осени будет достаточно теплым, но местами будут выпадать осадки. Впоследствии температура воздуха будет снижаться, однако морозов пока что ждать не стоит. В октябре же вообще придет волна тепла, которую в народе называют бабьим летом. Но ноябрь уже напомнит о близости зимы, тогда вероятны и первые морозы.

Такой прогноз погоды на осень озвучил народный синоптик Владимир Деркач, который много лет ведет наблюдение за синоптической ситуацией. О том, какую погоду ожидать в этом году в сентябре, октябре и ноябре, он подробно рассказал в комментарии "Телеграфу".

Прогноз погоды на сентябрь-2022 в Украине

По словам Деркача, в сентябре можно ожидать частой смены погоды. Первая декада месяца принесет ветры и умеренные осадки. Температура днем будет достаточно комфортна, всего несколько прохладных дней стоит ожидать в начале месяца. Ночью похолодает, но еще без заморозков. Теплая и сухая погода продлится почти до середины сентября. В то время как после 20 сентября народный синоптик обещает влажную погоду и понижение температуры. Подробный прогноз погоды на сентябрь от Деркача читайте на нашем сайте.

Прогноз погоды на октябрь-2022 в Украине

Как сообщил народный синоптик, октябрь начнется достаточно хорошо. Погожие дни в начале немного испортят небольшие осадки в середине декады (1-2 дня), а дальше достаточно хорошо потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое заденет и начало второй декады. Приблизительно после праздника Покрова (14 октября), отмечает Деркач, понемногу начнет заходить холодный воздух, вырастет возможность осадков, хотя слабых, температура ночью сильно снизится, но не менее 0 градусов. Третий последний десятидневный отрезок октября значительного тепла не предполагает, но ожидаются 2-3 теплых дня в течение этой декады. Деркач добавил, что заморозки ночью довольно слабые, и осадков достаточно мало.

Прогноз погоды на ноябрь-2022 в Украине

Последний месяц осени в первой своей декаде покажет плавный переход от ранней и зрелой осени в позднюю, говорит Деркач. Еще в начале погода будет достаточно комфортной, 1-2 дня, как для ноября, порадуют теплом. Приблизительно с середины этого периода придет похолодание, дождь, иногда с переходом в мокрый снег. Температура снизится, особенно ночью. Более того, это понижение температуры займет и начало второй декады. Народный синоптик отметил, что погода и природа проведет репетицию холода и перехода в зиму, предупреждая, что зима не за горами. Середина месяца еще порадует несколькими более теплыми днями, осадков не будет, говорится в прогнозе. Последний десятидневный отрезок снова принесет понижение температуры, с начала ночью, а уже через 1-2 дня и днем. Деркач отметил, что небольшие морозы возможны, в некоторых регионах и более сильные. После этого осадки усилятся, в основном в виде снега или мокрого снега в зависимости от места обитания. Поэтому, по словам народного синоптика, украинцев ожидает довольно зимнее окончание осени.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую зиму в этом году ожидать украинцам и прогнозируют ли метеорологи суровые морозы.