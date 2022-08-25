Ждать ли лютых морозов: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Эта зима в Украине будет напоминать прошлогоднюю, но моментами будет теплее

Пока власти Украины на фоне войны говорят о том, что украинцев ждет непростая зима — ожидаются проблемы с отоплением в части регионов, снижение температурного минимума в квартирах, экономические сложности — синоптики успокаивают украинцев своими прогнозами, в частности, что сильных морозов в этом году не будет.

По данным погодного сайта Wisemeteo, нынешняя зима мало будет отличаться от прошлогодней. Начнется календарная зима с температуры в -2…0 градусов, но дней со снегопадами будет не слишком много, а порой будут "погодные сюрпризы" в виде +8 градусов тепла.

Прогноз погоды на декабрь 2022 года

Синоптики прогнозируют, что первый месяц зимы в этом году будет более теплым, чем в 2021 году. Большого количества осадков не будет, как и очень низких температур.

В начале месяца ожидается от 0 до 8 градусов тепла, а с 5 декабря температура воздуха пойдет на убыль и до конца месяца будет держаться на отметках -1…+3 градуса. К концу месяца — с 22 по 26 декабря — синоптики прогнозируют +4 +6 тепла.

Прогноз погоды на январь 2023 года

Второй месяц зимы принесет небольшое похолодание, но без сильных осадков. Синоптики говорят, что среднесуточная температура воздуха будет колебаться на уровне -2 градуса, но возможны и "плюсовые дни".

Первая половина месяца может принести +4 тепла, а вот гораздо прохладнее станет с 9 января, когда температура воздуха упадет до -9 градусов мороза.

Прогноз погоды на февраль 2023 года

Февраль этой зимой также не принесет экстремальных температур. Синоптики прогнозируют, что он будет относительно прохладным со средней температурой около 0 градусов, что на 2 градуса ниже, чем был февраль в 2021 году.

Осадков также практически не будет, а небольшой снег прогнозируется в начале и конце месяца по несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему 16 градусов тепла – именно такая температура считается оптимальной – зимой в квартирах может и не быть.