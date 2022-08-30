Не лето, но тепло: народный синоптик рассказал, какую погоду ждать украинцам в сентябре

По словам народного синоптика, летних температур в начале осени ждать не стоит, но будет достаточно комфортная погода.

Начало осени в Украине в этом году будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой, как свидетельствуют прогнозы. Хотя и не обойдется без синоптических качелей. В отдельные дни сентября возможны дожди и сильные ветра.

Такой прогноз на сентябрь-2022 в Украине озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач. Он много лет ведет наблюдения за переменами погоды.

Прогноз на 1-10 сентября

По словам Деркача, начало осени будет отмечаться частой сменой погоды. В первой декаде месяца в определенные периоды может быть достаточно ветрено. Осадки будут умеренными, а их вероятность в первую декаду сентября достаточно высока. Народный синоптик говорит, что температура днем комфортна, как для сентября, несколько более холодных дней выпадет в начале этого отрезка. Ночи станут достаточно прохладными, но без заморозков.

Прогноз на 11-20 сентября

Вторая декада сентября, рассказал народный синоптик, изначально порадует настоящим осенним теплом, но возвращения к летним температурам не будет. Вероятность осадков очень низкая, добавляет Деркач.

Прогноз на 20-30 сентября

Третий десятидневный отрезок сентября будет достаточно влажным, заявил Деркач. Начало еще сулит несколько погожих дней, а дальше осадки в отдельные дни будут достаточно сильными. Температура снизится. Народный синоптик отметил, что такая погода продержится до конца месяца.

Ранее "Телеграф" писал, какую погоду ожидать 1 сентября в Украине. Синоптики порадовали прогнозом. А также сообщалось, какую зиму в этом году ожидать украинцам и прогнозируют ли метеорологи суровые морозы.