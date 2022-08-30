Не літо, але тепло: народний синоптик розповів, на яку погоду чекати українцям у вересні

За словами народного синоптика, літніх температурах на початку осені чекати не варто, але буде досить комфортна погода

Початок осені в Україні цього року буде досить теплим і порадує комфортною погодою, як свідчать прогнози. Хоча і не обійдеться без синоптичних гойдалок. В окремі дні вересня можливі дощі та сильні вітри.

Такий прогноз на вересень-2022 в Україні озвучив у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач. Він багато років веде спостереження за змінами погоди.

Прогноз на 1-10 вересня

За словами Деркача, початок осені відзначатиметься частою зміною погоди. У першій декаді місяця в певні періоди може бути досить вітряно. Опади будуть помірними, а їх ймовірність протягом першої декади вересня досить висока. Народний синоптик каже, що температура вдень комфортна, як для вересня, кілька холодніших днів випаде на початку цього відрізку. Ночі стануть досить прохолодними, але без заморозків.

Прогноз на 11-20 вересня

Друга декада вересня, розповів народний синоптик, з самого початку потішить справжнім осіннім теплом, але повернення до літніх температур не буде. Ймовірність опадів дуже низька, додає Деркач.

Прогноз на 20-30 вересня

Третій десятиденний відрізок вересня буде досить вологим, заявив Деркач. Початок ще обіцяє декілька погожих днів, а далі опади в окремі дні будуть досить сильними. Температура знизиться. Народний синоптик зазначив, що така погода протримається майже до кінця місяця.

Раніше "Телеграф" писав, на яку погоду очікувати 1 вересня в Україні. Синоптики порадували прогнозом. А також повідомлялося, на яку зиму цього року очікувати українців і чи прогнозують метеорологи суворі морози.