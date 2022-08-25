Чи чекати на люті морози: синоптики дали прогноз погоди на зиму

Ця зима в Україні нагадуватиме тогорічну, але моментами буде тепліше

Поки влада України на тлі війни говорить про те, що на українців чекає непроста зима — очікуються проблеми з опаленням у частині регіонів, зниження температурного мінімуму у квартирах, економічні складнощі — синоптики заспокоюють українців своїми прогнозами, зокрема, що надзвичайних морозів цього року не прогнозується.

За даними погодного сайту Wisemeteo, цьогорічна зима мало буде відрізнятися від тогорічної. Почнеться календарна зима з температури у -2…0 градусів, але днів зі снігопадами буде не надто багато, а часом будуть "погодні сюрпризи" у вигляді +8 градусів тепла.

Прогноз погоди на грудень 2022

Синоптики прогнозують, що перший місяць зими цього року буде теплішим, ніж у 2021 році. Великої кількості опадів не буде, як і дуже низьких температур.

На початку місяця очікується від 0 до 8 градусів тепла, а з 5 грудня температура повітря піде на спад і до кінця місяця триматиметься на позначках -1…+3 градуси. Під кінець місяця — з 22 до 26 грудня — синоптики прогнозують +4 +6 тепла.

Прогноз погоди на січень 2023

Другий місяць зими принесе незначне похолодання, але без сильних опадів. Синоптики кажуть, що середньодобова температура повітря коливатиметься на рівні -2 градуси, але можливі з "плюсові дні".

Перша половина місяця може принести +4 тепла, а от значно прохолодніше стане з 9 січня, коли температура повітря впаде до -9 градусів морозу.

Прогноз погоди на лютий 2023

Лютий цієї зими також не принесе екстремальних температур. Синоптики прогнозують, що він буде відносно прохолодним з середньою температурою близько 0 градусів, що на 2 градуси нижче, ніж був лютий у 2021 році.

Опадів також практично не буде, а невеликий сніг прогнозується на початку та в кінці місяця по декілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому 16 градусів тепла — саме така температура вважається оптимальною — взимку у квартирах може і не бути.