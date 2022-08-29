Ждать ли в декабре сильных морозов? Синоптики дали прогноз на первый месяц зимы

Температурные показатели в первый зимний месяц будут достаточно комфортными

Первый месяц зимы в этом году обещает быть теплее, чем был в 2021 году. При этом большого количества осадков синоптики не прогнозируются, как и резких перепадов температур. В начале месяца будет даже тепло – специалисты прогнозируют до +8 градусов выше нуля, но с 5 декабря температура начнет падать, передает погодный портал Wisemeteo.

Относительно теплым в Украине будет и конец декабря, особенно в период с 22 по 26 число, когда температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 до +6 тепла.

По данным сайта meteoprog.ua, в Киеве в декабре средняя температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -1, ночью столбики термометров будут падать до отметок от -2 до -5 градусов. Осадки в виде снега ожидаются лишь 8 декабря.

В Одессе в декабре в дневные часы ожидается плюсовая температура в течение всего месяца, а ночью столбики термометров будут опускаться максимум до -3 ниже нуля. При этом осадков в виде дождя в городе прогнозируется не слишком много, снег, по данным синоптиков, ожидается лишь в конце месяца.

В Харькове на первый месяц зимы синоптики тоже не прогнозируют существенных осадков. Столбики термометров днем будут опускаться максимум до -3 ниже нуля, а ночью до -6 мороза.

Во Львове дней декабря, когда идет снег, будет больше, чем в вышеуказанных местах — в частности, будет снежно 5, 6, 12, 13 и 26 числа. Но средние температурные показатели будут примерно такими же, как и в других городах.

Ранее "Телеграф" сообщал, ждать ли украинцам сильных морозов этой зимой и какие сюрпризы приготовил каждый из зимних месяцев.