Осень пришла: чего украинцам ждать от погоды в первые дни сентября

Погода в начале сентября заметно испортится

Лето в Украине закончилось, а вместе с первым осенним днем в нашу страну придет и резкое похолодание.

Как сообщается в прогнозе Укргидрометцентра, 1 сентября теплая погода еще будет сохраняться в южных и восточных областях, а вот на всей остальной части нашей страны стоит ждать падения температуры воздуха вплоть до +19…23 градусов.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что на юге и востоке в течение суток возможны дожди с грозами.

2 сентября температура воздуха опустится еще ниже, а в некоторых западных областях и вовсе может достигнуть +15 градусов днем. В некоторых южных областях днем можно будет ожидать до +26 градусов, однако уже 3 сентября, погода окончательно испортится и там.

Как сообщалось ранее, в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач отметил, что в этом году сентябрь хоть и начнется с температурных качелей и резких перемен погодных условий, однако еще успеет порадовать украинцев теплыми днями.

Что касается осени в целом, то синоптики убеждены, что сентябрь в Украине будет дождливым и прохладным, октябрь сухим, а ноябрь относительно теплым как для последнего осеннего месяца.