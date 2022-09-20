Погода подготовила приятный сюрприз украинцам в конце сентября: где будет +27 тепла

В некоторые области ненадолго вернется лето

В Украине до конца сентября стоит ждать прохладной, осенней погоды, однако в последние дни месяца в ряд областей придет внезапное потепление.

Как говорится в прогнозе Гисметео, волна тепла так или иначе скажется на погоде по всей Украине, однако местами на шкале термометра можно будет увидеть показатели до +27 градусов.

Впрочем, жителям западных и центральных областей обнадеживать себя не стоит. В последние дни сентября там действительно станет относительно теплее, однако температура воздуха может подниматься выше +20 градусов лишь в отдельные дни, да и то не повсюду.

Гораздо более ощутимо потепление будет ощущаться на востоке Украины, где в отдельные дни будет наблюдаться почти летние показатели.

В южных областях столь резких перепадов температур не будет, однако в целом там до конца сентября стоит ждать более теплой погоды, чем в других уголках нашей страны.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, начало октября в Украине выдастся относительно теплым, однако уже в конце месяца местами можно будет увидеть и первые морозы.