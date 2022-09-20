Коли прийде бабине літо в Україну: синоптики назвали дату

Українцям доведеться ще почекати на потепління

В Україні, де днями сильна буря наробила лиха у Сумській області, поки що не очікується тепла. А так зване бабине літо ймовірно настане вже у жовтні. Тоді й можна очікувати на більш комфортну температуру повітря і сонячну погоду.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач, сподіватися на бабине літо у вересні не варто. Перший місяць осені видається для українців досить холодним і дощовим. Таку ж думку озвучив народний синоптик Стас Щедрін для ТСН.

Як повідомив Деркач, перші дні жовтня порадують погодою, хоча й є ймовірність декількох днів із незначними опадами. Після ж цього стовпчики термометрів, за його словами, поповзуть догори, що означатиме настання довгоочікуваного бабиного літа. Хвиля тепла, додав народний синоптик, зачепить і початок другої декади жовтня, тобто проміжок після 11 числа.

Про те, що бабине літо припадає на другий місяць осені, каже і Щедрін. Він виокремлює період від 1 до 10 числа. Більше того, народний синоптик обіцяє ще один теплий проміжок, але вже у перші дні листопада. Разом із потеплінням, зазначає Щедрін, зменшиться кількість дощів.

Раніше повідомлялося, що вже наприкінці вересня у деяких регіонах температура підійматиметься аж до 27 градусів тепла. Найтепліше, традиційно, буде у південній частині України.