Погода підготувала приємний сюрприз українцям наприкінці вересня: де буде +27 тепла

У деякі області ненадовго повернеться літо

В Україні до кінця вересня варто чекати прохолодної, осінньої погоди, проте в останні дні місяця до низки областей прийде раптове потепління.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, хвиля тепла так чи інакше позначиться на погоді по всій Україні, проте місцями на шкалі термометра можна буде побачити показники до +27 градусів.

Втім, жителям західних та центральних областей обнадіювати себе не варто. В останні дні вересня там справді стане відносно тепліше, проте температура повітря може підійматися вище за +20 градусів лише в окремі дні, та й то не всюди.

Набагато відчутніше потепління відчуватиметься на сході України, де в окремі дні спостерігатимуться майже літні показники.

У південних областях таких різких перепадів температур не буде, проте загалом там до кінця вересня варто чекати теплішої погоди, ніж в інших куточках нашої країни.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, початок жовтня в Україні видасться відносно теплим, проте вже наприкінці місяця місцями можна буде побачити й перші морози.