Мокрый снег и первые заморозки: народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре

Осадков не удастся избежать почти ни одному из регионов

Первый месяц осени этого года оказался прохладным и с довольно быстрым понижением температуры. Синоптики говорят, что немного лучше будет погода в октябре, когда наступит "бабье лето" в Украине, а вот с ноября нужно ожидать дождей, заморозков и даже мокрого снега.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач, много лет ведущий наблюдение за синоптической ситуацией.

По его словам, первая декада последнего месяца осени принесет всего 1-2 теплых дня, а затем начнется плавный переход от зрелой осени в позднюю. Синоптик говорит, что это будет сопровождаться понижением температуры, дождями, которые будут переходить в мокрый снег.

В середине ноября заметно похолодает ночью, однако в дневные часы осадки в этот период на некоторое время отступят.

А вот третья декада ноября будет уже холодной – по прогнозу Деркача, местами ожидаются небольшие морозы, а в некоторых регионах возможны и достаточно сильные. Осадки в конце осени также усилятся, в основном в виде снега или мокрого снега в зависимости от места обитания. Народный синоптик подытожил, что украинцев ожидает достаточно зимнее окончание осени.

В крупных украинских городах — Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе — погода в ноябре также подготовила некоторые сюрпризы.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли ожидать сильных морозов в первый месяц зимы. А также, как обеспечить эффективный обогрев своих квартир и домов в зимний период.