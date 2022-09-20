Зеків вже не вистачає: рф планує нову мобілізацію на Донбасі та в Криму

Наступ ЗСУ змусив окупантів шукати резерви

Російські окупанти продовжують свої намагання поповнити нестачу особового складу, яка стала гострішою під час контрнаступу ЗСУ. Одне з головних джерел поповнення — мобілізація на окупованих українських територіях.

Так, відповідно до оперативних зведень Генштабу ЗСУ, днями було відмінено відстрочку від мобілізації для півтисячі "заброньованих" працівників Єнакіївського металургійного заводу (окупована Донеччина). Також повідомляється про заборону на виїзд із Криму без дозволу місцевих "військкоматів".

Про нестачу людей, особливо піхоти, давно уже твердять російські націоналісти, зокрема одіозний ексбойовик гіркін, "історик" холмогоров та низка популярних z-воєнкорів. Про те, що "піхотний голод" і справді критичний, свідчить застосування в ролі піхотинців не призначених для цього підрозділів, зокрема ВДВ та навіть поліцейського СОБРу.

Водночас російські офіційні особи стверджують, що найближчим часом про жодну мобілізацію в росії не йдеться. Разом із тим, держдума схвалила введення в кримінальний кодекс понять "мобілізація" і "воєнний стан". Зокрема пропоновані поправки до КК передбачають 10 років позбавлення волі за добровільну здачу в полон.

Поки що людські ресурси для вс рф залучаються "прихованими" способами, зокрема з допомогою так званих ПВК (приватних воєнних компаній). Так, кілька днів тому в мережі з’явилося відео, де "кухар путіна" пригожин особисто вербує ув’язнених до свого ПВК "Вагнер". Перші звістки про таких новобранців з’явилися ще на початку липня, а біографії декого з них вражають навіть на загальному фоні.