Не только из-за контрнаступления ВСУ: почему рф аннексировала оккупированные территории именно сейчас – пять причин

По мнению аналитика, с помощью фейковых референдумов путин пытается "закрепить успех"

Россия, которая 30 октября аннексировала оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, спешила с проведением псевдореферендумов-пятидневок и нарушала все возможные нормы права. На такой шаг агрессор пошел незадолго после ряда крупных поражений в Харьковской области, которую почти освободили Вооруженные Силы Украины.

Как заявил эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков, путинский режим в очередной раз "повышает ставки", а аннексию рассматривает как собственное геополитическое достижение. Такое мнение он высказал в блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

По словам аналитика, квазиголосования в оккупированных населенных пунктах нужны путину как минимум по пяти причинам. Во-первых, это должно вернуть рейтинги российского президента и укрепить милитаристскую повестку в стране-агрессоре. Жуков ожидает, что теперь прокремлевские пропагандисты будут чаще называть своего лидера вторым Петром I или продолжателем дела Екатерины II, которые "собирали русские земли".

Вторая причина, считает эксперт, кроется в демографическом кризисе в рф.

"Очевидно, рассчитывают на рост доли славянского элемента среди населения путем форсированной русификации граждан Украины на оккупированных территориях, — заявил Жуков. — Пропаганда уже изображает увеличение населения рф за счет жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, как ключевое достижение так называемой "спецоперации". С этой же целью украинцев, в том числе детей, депортируют в россию".

Еще одна выгода, которую получают оккупанты, возможность привлечь к войне против Украины новых людей. О вероятности принудительной мобилизации на оккупированных территориях в Украине предупреждали давно. После аннексии этот вопрос может обостриться, потому что уже сейчас гауляйтеры размышляют о формировании "добровольческих батальонов".

Вместе с тем, такая спешка может свидетельствовать и о намеках путина на переговоры. Хотя Украина уже заявила, что разговаривать с нынешними российскими властями не намерена.

"Задекларировав "вхождение" оккупированных территорий в состав россии, кремль попытается посадить Киев за стол переговоров и зафиксировать "приобретения", — прогнозирует Жуков. — Нежелание Украины идти на территориальные уступки россияне используют для обвинений жертвы агрессии в "недоговороспособности".

Эксперт считает, что сигналы о готовности к переговорам, правда, на собственных условиях, российская сторона передает через Турцию.

Также Жуков добавил, что объявление аннексированных территорий может быть привязано и к погодным условиям. Мол, хотели успеть "закрепить успехи" до того, как синоптическая картина существенно усложнит украинское наступление.

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Напомним, сразу после речи путина президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Оперативно отреагировал на путинскую аннексию захваченных территорий четырех областей Украины президент США Джо Байден. Американская сторона заверила, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.