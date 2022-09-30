Аннексия территорий Украины: Байден дал грустное для путина обещание

США и их союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности

В пятницу, 30 сентября, на 219 день полномасштабного вторжения рф в Украину президент США Джо Байден отреагировал на путинскую аннексию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Глава Белого дома после "присоединения" оккупированных территорий к россии заявил, что США поддержат попытки Киева вернуть их, сообщает "Голос Америки".

"Эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее позиции в военном и дипломатическом отношении," — говорится в заявлении Байдена.

В заключении президент США призвал "всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные российские попытки аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

Напомним, после успехов ВСУ на Харьковском направлении путин срочно провел так называемые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Затем он признал данные регионы "независимыми". 30 сентября президент рф подписал договоры с гауляйтерами оккупированных областей о "присоединении" к россии. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева вступить в НАТО, а также назвал одно условие для диалога с кремлем.