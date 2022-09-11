Генерал Романенко: Как российские войска попались на Харьковщине – и почему ВСУ не наступают по всему фронту

ВСУ перехватили стратегическую инициативу у россиян

Широкомасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 200 дней.

Но в войне явно наметился перелом в позитивную для нас сторону. Топ-темой сейчас является потрясающий успех ВСУ на Харьковском направлении, что заставляет россиян панически отступать.

Под контроль Украины вернулось около трех тысяч квадратных километров нашей страны. В течение недели была возвращена Балаклея, освободители вошли в Купянск, а в Изюме, похоже, крупная группировка российских сил попала в окружение.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что предшествовало эффективному продвижению украинских военнослужащих на Харьковщине, и почему говорить о глобальном наступлении пока не приходится.

Как россиян заманивали в ловушку

"Мы, безусловно, наблюдаем перехват стратегической инициативы Вооруженными Силами Украины, – говорит Игорь Романенко. – С моей точки зрения, сперва была проведена информационно-психологическая операция (ИПСО) со стороны военно-политического руководства Украины. Речь о заявлениях касательно поставленной верховным главнокомандующим задачи Генштабу ВСУ, чтобы подготовили освобождение Херсона и территории вокруг.

Проходили недели, а наступление там всё не начиналось. Многие нервничали. Особенно враг. Россияне видели изменение в нашей группировке, сосредоточение определенных сил на юге. В итоге руководство рф приняло решение действовать по принципу "лучшая защита – нападение". На юге, на Херсонском направлении, агрессор начал формировать наступательную группировку. В том числе 3-й танковый корпус".

Тем временем, продолжает генерал, наше военное руководство, действительно, приняло решение о наступлении на Херсонском направлении. И первые такие действия были достаточно успешны. Мы продвинулись до 15 км, в сравнении с более низкими показателями продвижения противника в восточной зоне даже за три месяца.

"Потом на юге мы встретили серьезные оборонительные рубежи противника. И ВСУ на данном направлении перешли к обороне и планомерному нанесению ударов по логистике, системе управления и обеспечения, складам оккупантов. Разрушение мостов, переправ, значительно осложнило ситуацию для вражеской группировки на правом берегу Днепра. Под воздействием наших наступательных действий, ударов, потенциал данной группировки ослабевает", – поясняет Игорь Романенко.

По его словам, поскольку складывалось впечатление, что именно Херсонское направление, возможно, главное для украинского наступления, противник перебросил туда с Донецкого направления около 15 тысяч военнослужащих. А также около 10 тысяч с того самого Изюмского, где сейчас ВСУ развивают свой успех.

"Отмечу, что именно в районе Изюма перед началом второй стратегической наступательной операции противника (на Донбассе) была наибольшая группировка – около 25-30 тысяч человек. Потом туда-сюда их перебрасывали, но именно Изюмское направление россияне считали важным для себя", – поясняет генерал.

Враг паникует, а нам важно не впасть в эйфорию

Игорь Романенко акцентирует, что все эти переброски сил противника фиксировал наш Генштаб. Союзники помогали разведданными.

"Было видно, что россияне ослабили Изюмский участок. Наши же скрытно сосредоточили там силы – и провели эффективные контрнаступательные действия. Казалось сперва, что это ассиметричные действия, чтобы ослабить попытки противника продвигаться на востоке и на Херсонском направлении. Чтобы оккупанты вновь перебрасывали туда силы, извлекая их, откуда угодно. Но вскоре стало ясно, что это не просто ассиметричные действия с целью распорошить, отвлечь силы противника с других мест, а – именно наступательные действия на очень серьезном направлении Купянск-Изюм", – поясняет генерал.

Оно, подчеркивает эксперт, имеет важнейшее значение логистического обеспечения группировки противника в восточной операционной зоне, где мы ведем ожесточенные оборонительные бои. Купянск – пересечение железнодорожных, автомобильных путей. Кратчайшие пути с рф, от границы, на эту часть – для переброски на Донбасс. Тогда как обеспечение южной группировки противника шло в основном через Крым, Ростов-на-Дону.

Успешные действия в Харьковской области имеют развитие, продолжает Игорь Романенко. Более того, ВСУ продвигаются на Лиман (Донецкая область) и Лисичанск (Луганская область). Опять же, неожиданно для противника. В итоге из "столицы" приграничной группировки оккупантов – Волчанска (Чугуевский район Харьковской области) – в условиях паники выводятся их "администрации" и прочие структуры в россию.

"Все эти действия показывают, что инициатива перешла к нам. Но противник, по-прежнему, достаточно силен, – акцентирует Игорь Романенко. – Не следует питать иллюзий на этот счет. Пятая встреча в формате "Рамштайн" показала, что существенных подвижек в обеспечении ВСУ наступательными вооружениями (танки, артиллерия, бронированные авто, боевые машины пехоты) нет. Как и в обеспечении ВСУ авиацией. Возможно, словаки передадут обещанные 11 самолетов. Но так пока и нет информации о том, получим ли мы польские МиГ-29, поставка которых еще с марта приостановлена американской стороной".

С учетом того, что есть намерения зарубежных партнеров продолжать поддержку Украины, есть поставки, но не быстрые и не массированного характера, нам важно проводить наступательные действия с трезвым расчетом, призывает генерал. Вовремя осмотреться, не допустить в эйфории непоправимых ошибок. Подтягивать в необходимом количестве и в нужные сроки резервы, внимательно следить за перемещениями войск противника. Не забывать, что у нас общая линия фронта достигает двух с половиной тысяч километров, а активные боевые действия идут на примерно тысяче км.

"И это всё, по-прежнему, в условиях, когда военный потенциал группировки ВСУ значительно меньше российской группировки войск. Особенно касательно воздушных средств, артиллерии, не говоря уж о ракетных видах вооружения и военно-морском флоте. Лишь паритет в таком потенциале может обеспечить эффективное выполнение ВСУ оборонительных операций. То есть – остановить противника по всему фронту. И дальше, при наличии соответствующих сил и средств, проводить некие контрнаступательные действия", – поясняет Игорь Романенко.

Но, резюмирует он, даже то, что имеем на данный момент, вся совокупность оборонительных, наступательных, контрнаступательных действий ВСУ, демонстрирует высокий уровень оперативного искусства военного руководства, которое организует эти операции. И грамотного политического сопровождения этих действий руководством страны.