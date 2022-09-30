Заявка на вступление в НАТО: запоздалое или эффективное решение, чтобы приструнить путина

Политолог Виталий Бала поделился с "Телеграфом" соображениями о сенсационном шаге Украины

Направление заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре является адекватным шагом Киева на фоне агрессии кремля и действительно может по политическим соображениям помочь Украине в скором времени получить членство в Альянсе.

Такое в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог Виталий Бала, анализируя сенсационное заявление президента Украины Владимира Зеленского и сегодняшнюю активность Москвы по присоединению оккупированных украинских территорий.

"На самом деле хочется всегда верить в лучшее, потому что с моей точки зрения такие вещи нужно было делать давно, а не говорить накануне 24 февраля (как тогда начинали рассказывали некоторые представители действующей власти), что, мол, НАТО нам не нужно и так далее. Потому что из-за этого у нас якобы проблемы с россией и т.д. Поэтому, по моему мнению, в данном случае, это абсолютно правильное решение. Запоздалое? Абсолютно запоздалое. Потому что лет, наверное, с 10 назад пытался публично пояснить, что когда впервые появилась идея референдума относительно вступления в НАТО, вопрос стоял не в том (и не столько в том), что нас сразу примут. А тогда, когда большинство людей были готовы к вступлению и были бы результаты этого всеукраинского плебисцита, это было бы точкой опоры для украинской власти вести переговоры", — отмечает эксперт.

Он добавляет: позитивен сам факт, что сегодня данное решение появилось в целом, и теперь Альянс должен дать ответ по поводу такого обращения, учитывая также устав блока. В котором не предусмотрено вступление страны, имеющей военный конфликт, "а в нашем случае мы говорим о широкомасштабной войне".

"Сейчас этот вопрос "интересен": какой будет реакция НАТО. Но, безусловно, они будут вынуждены отреагировать в связи с тем, что вытворяет путин, — продолжает Бала. — Думаю, что реакция будет положительной для Украины. То есть будут искать какие-то пути, как это произошло ранее в случае с Европейским Союзом. Когда так же в тот момент представители ЕС подписали, вышли, заявили (о перспективах членства Украины, — авт.), хотя в Евросоюзе были серьезные дискуссии. Нидерланды, Франция и Дания были категорически против. Они тогда говорили, что нам нужно бороться с коррупцией и нет прокурора. Но, в конце концов, нашли компромиссный вариант и, скажем, авансом дали нам кандидатство в члены в ЕС. Поэтому сейчас, думаю, по большому счету кроме заявления, которое сделано публично (очень в это верю и надеюсь), что есть и конкретный план со стороны Украины, который, возможно, уже лег или передадут на стол в штаб-квартиру НАТО".

Эксперт также добавил, что украинцы являются свидетелями развертывания ситуации, когда россия будет еще больше и чаще пугать, что хочет и будет применять критическое ядерное оружие, чтобы ВСУ вышли из их якобы территорий, "поэтому в данном случае ответ НАТО на нашу заявку очень-очень важен".

"Следовательно, в кейсе с заявкой Украины совмещен и ответ на действия путина, и то, что нам это нужно. Фактически, только коллективная безопасность для нас является гарантом нашей безопасности, государственности, суверенитета и тем более территориальной целостности. Этот первый шаг очень важен в данной ситуации, но не ложится в алгоритм решения по принятию, как это было раньше. Поэтому сейчас еще будем смотреть на реакцию стран-членов НАТО и каким образом они, скажем, дадут (и какой именно) ответ на это обращение. Думаю, что это правильный шаг, который фактически в любом случае приведет нас к членству в НАТО. Теперь вопрос в том, каким будет этот путь хоть и по ускоренной процедуре", — резюмирует Виталий Бала.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, на 219-й день полномасштабного вторжения россии президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

По итогам встречи стало известно о сенсационном решении: Украина подает официальную заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

Как сообщал "Телеграф", 30 сентября президент россии владимир путин подписал документы о так называемом "присоединении оккупированных территорий" к составу россии. Кремль, несмотря на поражения на фронте, хотел провести аннексию по крымскому сценарию, сначала проведя в захваченных регионах псевдореферендумы, а затем объявив их независимыми.