Заседание СНБО с Зеленским во главе завершилось: что известно

Под председательством главы государства прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

В пятницу, 30 сентября, на 219-й день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Члены СНБО рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны рф. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

На заседании были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на рф, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания россии со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам со стороны кремля.

Кроме того, по итогам заседания Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам россии, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.

И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений", — добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу президент рф владимир путин подписал документы о так называемом "присоединении оккупированных территорий" в состав россии. Кремль, несмотря на поражения на фронте, хотел провернуть аннексию по крымскому сценарию, сначала проведя в захваченных регионах псевдореферендумы, а затем объявив их независимыми.