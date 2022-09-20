Зэков уже не хватает: рф планирует новую мобилизацию на Донбассе и в Крыму

Наступление ВСУ заставило оккупантов искать резервы

Российские оккупанты продолжают свои попытки восполнить недостаток личного состава, который стал особенно острым во время контрнаступления ВСУ. Один из главных источников пополнения – мобилизация на оккупированных украинских территориях.

Так, согласно оперативным сводкам Генштаба ВСУ, на днях была отменена отсрочка от мобилизации для полутысячи "забронированных" работников Енакиевского металлургического завода (оккупированная Донетчина). Также сообщается о запрете на выезд из Крыма без разрешения местных "военкоматов".

О нехватке людей, особенно пехоты, давно уже говорят российские националисты, в частности, одиозный экс-боевик гиркин, "историк" холмогоров и ряд популярных z-военкоров. О том, что "пехотный голод" действительно критический, свидетельствует применение в роли пехотинцев не предназначенных для этого подразделений, в частности ВДВ и даже полицейского СОБРа.

В то же время российские официальные лица утверждают, что в ближайшем будущем ни о какой мобилизации в россии речь не идет. Вместе с тем госдума одобрила введение в уголовный кодекс понятий "мобилизация" и "военное положение". В частности, предлагаемые поправки в УК предусматривают 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен.

Пока что человеческие ресурсы для вс рф привлекаются "скрытыми" способами, в том числе с помощью так называемых ЧВК (частных военных компаний). Так, несколько дней назад в сети появилось видео, где "повар путина" пригожин лично вербует заключенных в свою ЧВК "Вагнер". Первые сообщения о таких новобранцах появились еще в начале июля, а биографии некоторых из них поражают даже на общем фоне.