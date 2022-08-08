Михалков сдал оккупантов: "герой спецоперации" из его программы оказался зеком-садистом

Из жестокого заключенного слепили героя, а потом еще и оправдали

Страна-агрессор впервые официально признала тот факт, что на войну в Украину командование армии рф перебрасывало заключенных. Об этом проговорился режиссер Никита Михалков, представивший как героя бывшего заключенного, который сначала пытал своих сокамерников в СИЗО, а затем уехал на так называемую "спецоперацию" в Украину, где и погиб.

На это обратил внимание Telegram-канал "Агентство.Новости", опубликовав фрагмент из программы Михалкова, где он прямо поддерживает перебрасывание на войну в Украину заключенных, приписывая им героические заслуги.

Так, в очередном выпуске Youtube-шоу "Бесогон ТВ" Михалков рассказал о бывшем заключенном Константине Тулинове, который во время пребывания в тюрьме принимал участие в пытках арестованных в СИЗО "Кресты". Его использовали для того, чтобы выбивать признание из лиц, не соглашавшихся сотрудничать со следователями.

Биография Тулинова оказалась очень насыщенной: первый условный срок он получил в 16 лет, а затем за ним последовали "грабеж, наркотики и несколько ходок". Выйти из тюрьмы он должен был в 2023 году, однако весной 2022 года ему предложили отправиться на войну в Украину и он на это согласился. Однако не успел российский зек повоевать как погиб. Один из сослуживцев утверждает, что он взорвал себя гранатой, убив троих "националистов" и позволив российским оккупантам отступить. Из этого Михалков заключил, что "Тулинов знал, за что можно умереть" и якобы таким образом "хотел искупить свою прошлую жизнь". Погибшего зека посмертно помиловали, а его семье должны насчитать выплаты, которые дают семьям погибших военнослужащих.

Примечательно, что в российских СМИ о Тулинове создалось совсем не такое впечатление. Так, проект Gulagu.Net в 2019 году сообщал, что в СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге были созданы специальные "прес-хаты", где сотрудничавшие с администрацией заключенные выбивали из сокамерников признание в обмен на "льготные условия содержания".

А "Фонтанка" сообщала, что 23-летний Тулинов "играл одну из главных ролей" в "активе", то есть среди сотрудничающих с администрацией заключенных. На фото он позирует со своим сокамерником и футболками с надписью "Актив УФСИН един". Аббревиатура АУЕ расшифровывается как "арестантский уклад единый" — это движение признано в россии экстремистской организацией. На этой фотографии на груди и шее молодого человека видна татуировка креста, ее можно заметить на одной из фотографий в сюжете программы "БесогонТВ" Никиты Михалкова.

Константин Тулинов (справа на фото) с татуировкой креста на груди

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия на фоне тотальных потерь начала перебрасывать наемников из Ливии в Украину.