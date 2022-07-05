Нашли "новый рынок труда": россия перебрасывает наемников из Ливии в Украину

В Ливии еще остаются иностранные наемники, но их там стало значительно меньше

В Ливии сократилось количество российских наемников, поскольку значительную часть из них перебросили в Украину.

Как рассказал в комментарии DPA эксперт ООН Чалока Бейани, который собирает доказательства нарушений прав человека в Ливии, многие бойцы ЧВК "Вагнера" нашли новый "рынок труда".

По его словам, далеко не все российские наемники покинули Ливию. Там они, по мнению экспертов ООН, занимаются затягиванием конфликта и, вероятно, нарушили международные правила относительно защиты мирного населения.

Тем временем в британской разведке считают, что россия была вынуждена сократить присутствие своих ЧВК в Сирии и странах Африки из-за начавшегося вторжения в Украину.

Как известно война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Кадаффи. В стране существует признанное ООН правительство, однако разные группировки пытаются взять власть в свои руки. Часть из них подчиняется генералу Халифе Хафтару, которому в последние годы активно помогала россия.

ЧВК "Вагнера", которую связывают с российским руководством, принимала участие во время боев на Донбассе после 2014 года, а также вернулась в Украину с началом полномасштабного вторжения. О ликвидации первых из них стало известно еще в начале марта.

Кроме того, в апреле появлялась информация о том, что возле Попасной были ликвидированы ливийские "добровольцы" из армии Хафтара.