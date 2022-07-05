Знайшли "новий ринок праці": росія перекидає найманців з Лівії до України

У Лівії ще залишаються іноземні найманці, але їх там значно поменшало.

У Лівії скоротилася кількість російських найманців, оскільки значну частину їх перекинули в Україну.

Як розповів у коментарі DPA експерт ООН Чалока Бейані, який збирає докази порушень прав людини в Лівії, багато бійців ПВК "Вагнера" знайшли новий "ринок праці".

За його словами, далеко не всі російські найманці залишили Лівію. Там вони, на думку експертів ООН, займаються затягуванням конфлікту та, ймовірно, порушили міжнародні правила щодо захисту мирного населення.

Тим часом у британській розвідці вважають, що росія була змушена скоротити присутність своїх ПВК у Сирії та країнах Африки через вторгнення в Україну.

Як відомо, війна в Лівії триває з 2011 року, коли був повалений диктатор Муаммар Каддафі. У країні існує визнаний ООН уряд, проте різні угруповання намагаються взяти владу до рук. Частина їх підпорядковується генералу Халіфі Хафтару, якому останніми роками активно допомагала росія.

ПВК "Вагнера", яку пов’язують із російським керівництвом, брала участь під час боїв на Донбасі після 2014 року, а також повернулася до України з початком повномасштабного вторгнення. Про ліквідацію перших із них стало відомо ще на початку березня.

Крім того, у квітні з’являлася інформація про те, що біля Попасної було ліквідовано лівійські "добровольці" з армії Хафтара.