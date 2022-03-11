Армия путина хочет бросить зэков на войну против Украины: раскрыты планы рф

путину катастрофически не хватает личного состава, который можно отправить в наступление

Российские власти начали искать другие человеческие резервы, которые можно было бы бросить на войну с Украиной. В частности, в тюрьмах и исправительных колониях Ростовской области. Заключенным предлагают обнулить срок лишения свободы, если они примут в руки оружие и пойдут воевать.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в свежей сводке от 11 марта.

Стоит отметить, что агитируют даже заключенных, которые вообще не имеют опыта ведения боя или не были причастны к армии. Таким образом, в кремле пытаются найти как можно больше "пушечного мяса", которое можно бросить на передовую.

Добавим, что к началу 16 суток войны России против Украины ситуация на всех направлениях фронта остается стабильной. Кое-где она тяжелее, чем в других регионах, однако ВСУ и терроборона продолжают держать оборону.

Отмечается, что в Херсонской области оккупанты иногда пытаются вводить собственные правила, в частности комендатуру. Поэтому несогласные с режимом захватчиков оказываются арестованными, а то и даже искалеченными из-за своей позиции. Подобное происходит в основном в области, сам Херсон более или менее стабилен.

Черниговская область продолжает наносить достаточно сильный удар оккупантов. В результате этого вражеская армия несет постоянные потери. Часто фиксируются случаи складывания россиянами оружия и добровольной сдачи в плен.

"В отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения", — также добавили в строительстве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия как государство сейчас занимается открытым терроризмом по отношению к Украине. В частности, это проявляется и в жестокой осаде Мариуполя, уже понесшей за собой более 1300 жертв.