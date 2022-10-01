Росіяни викрали директора Запорізької АЕС: чим це небезпечно

Доля чоловіка невідома понад 12 годин

Російські окупанти затримали Ігоря Мурашова – генерального директора Запорізької атомної електростанції. Він їхав від станції до Енергодару — російський патруль витягнув його з машини і із зав’язаними очима відвіз у невідомому напрямку.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом". Невідомо, де знаходиться гендиректор ЗАЕС зараз. Викрадення сталося в п’ятницю, 30 вересня близько 16 години.

У заяві "Енергоатому" наголошується, що гендиректор ЗАЕС — ліцензована особа і саме вона несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС. Для експлуатації станції його затримання є небезпечним.

В "Енергоатому" звернулися до співробітників росатому та російських військових припинити акти ядерного тероризму проти колективу та повернути керівника станції. Також звернулися до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника ВАТ АЕС Тому Мітчеллу із закликом сприяти у звільненні Мурашова з полону.

Раніше "Телеграф" повідомляв про систематичні обстріли окупованої ЗАЕС з боку росіян. Здебільшого вони припадають на електроустаткування — лінії електропостачання неодноразово були перебиті і енергоблоки повністю зупинялися.