Викрадений росіянами директор Запорізької АЕС повернувся додому - МАГАТЕ

Його викрали дорогою зі станції в Енергодар

У понеділок, 3 жовтня, російські окупанти відпустили генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, якого кількома днями раніше заарештували по дорозі зі станції в Енергодар.

Про його звільнення повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у власному Twitter-акаунті.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької АЕС; Я отримав підтвердження того, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", — написав голова МАГАТЕ.

Нагадаємо, що про зникнення Мурашова сталося відомо 30 вересня. Повідомлялося, що російський патруль витягнув його з машини й із зав’язаними очима відвіз у невідомому напрямку. У "Енергоатомі" одразу після цього заявили, що затримання директора ЗАЕС становить небезпеку для роботи атомного об'єкта, адже саме він несе відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку найбільшої у Європі атомної станції. Відреагував на подію й гендиректор МАГАТЕ, який пообіцяв з'ясувати подробиці про цей інцидент у російської влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Запорізька АЕС неодноразово зазнавала обстрілів з боку російських окупантів, а через пошкодження енергомереж станцію навіть доводилося повністю зупиняти.