Похищенный россиянами директор Запорожской АЭС вернулся домой — МАГАТЭ

Его похитили по дороге со станции в Энергодар

В понедельник, 3 октября, российские оккупанты отпустили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, которого несколькими днями ранее арестовали по дороге со станции в Энергодар.

Об его освобождении сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в собственном Twitter-аккаунте.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской АЭС; Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся в свою семью", — написал глава МАГАТЭ.

Напомним, что об исчезновении Мурашова произошло 30 сентября. Сообщалось, что российский патруль вытащил его из машины и с завязанными глазами увез в неизвестном направлении. В "Энергоатоме" сразу после этого заявили, что задержание директора ЗАЭС представляет опасность для работы атомного объекта, ведь именно он несет ответственность за ядерную и радиационную безопасность крупнейшей в Европе атомной станции. Отреагировал на событие и гендиректор МАГАТЭ, пообещавший выяснить подробности об этом инциденте у российских властей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам со стороны российских оккупантов, а из-за повреждения энергосетей станцию даже приходилось полностью останавливать.